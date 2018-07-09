ВСУ минируют новые участки у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (72)

Осколки от снарядов в Донбассе. Архивное фото

Осколки от снарядов в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики минируют новые участки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях военнослужащих ВСУ, в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности третьего батальона 72-й бригады ВСУ прибыла инженерно-саперная группа. Задача саперов — уточнение схемы минных полей и минирование новых территорий", — сказал Марочко.

По его словам, известны случаи гибели на минно-взрывных заграждениях и силовиков, и мирных жителей.