ВСУ минируют новые участки у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики минируют новые участки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях военнослужащих ВСУ, в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности третьего батальона 72-й бригады ВСУ прибыла инженерно-саперная группа. Задача саперов — уточнение схемы минных полей и минирование новых территорий", — сказал Марочко.
По его словам, известны случаи гибели на минно-взрывных заграждениях и силовиков, и мирных жителей.