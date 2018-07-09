В Чехии требуют отставки главы Минюста из-за плагиата в дипломных работах

ПРАГА, 9 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч подписей собрала за последние два дня в интернете петиция чешскому премьеру Андрею Бабишу за отставку главы Минюста Татьяны Малой, которая на минувшей неделе была уличена в плагиате, допущенном в дипломных работах в вузах Братиславы и Брно в начале 2000-х годов. Об этом сообщил журналистам автор петиции, один из самых видных юристов страны Петр Безоуска.

Помимо Безоуски, свои подписи под петицией поставили несколько его коллег по законодательному совету при правительстве Чехии, который возглавляет Мала, а также деканы юридических факультетов университетов в Брно и Оломоуце, десятки профессоров республиканских вузов, другие видные представители общественности.

"Петицию подписывают представители практически всех вузов республики, члены Академии наук, студенты и выпускники вузов, которые выступают за чистоту академической работы. Человек, который в силу своей функции является гарантом справедливости в стране, должен быть не только хорошим менеджером, но и безупречным со всех точек зрения человеком", — сказал Безоуска.

На минувшей неделе ряд экспертов сообщил о том, что занявшая пост главы Минюста в утвержденном 27 июня президентом Милошем Земаном составе правительства Мала допустила плагиат в своих дипломных работах сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе, списав целые пассажи из материалов своих предшественников и подав их как свои собственные наработки.

Мала сначала называла материалы в СМИ о допущенном плагиате "политическим заказом" против нее и премьера Бабиша. Но после того, как сам Бабиш допустил в воскресенье возможность ее отставки в случае подтверждения обвинений, собрала в понедельник пресс-конференцию для журналистов, на которой подала происшедшее как недоразумение.

Позднее в понедельник 37-летней Малой предстоит защищать свою позицию перед членами парламентской фракции правящего движения ANO, членом которой она является. Кроме того, ряд руководителей других партийных фракций выступили с предложением обсудить ситуацию с главой Минюста на специальном заседании конституционно-правового комитета парламента.