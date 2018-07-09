Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает свой пост, сообщила канцелярия британского правительства.

Отставка Джонсона стала второй за сутки. Накануне с должности министра по вопросам Brexit ушел Дэвид Дэвис.

Оба увольнения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к процессу выхода страны из Евросоюза. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете премьера Терезы Мэй и выступали за "жесткий Brexit".

"Не вынесла душа поэта"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила отставку Джонсона правительственным кризисом в Великобритании.

Она отметила "лирический склад и любовь к русской литературе" ныне экс-министра, упомянув строки из стихотворения Михаила Лермонтова. "Вспомнились строки "не вынесла душа поэта", которые хочется завершить на слове "позора", — написала она в Facebook.

Захарова заявила, что врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно. По ее словам, бывший министр столкнулся со сложностями при аргументации мнимой "солидарности" с учетом того, что в Эймсбери умерла британская подданная.

"Одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое — собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать", — написала Захарова.

Говоря о британском правительстве, дипломат добавила, что "оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики".

"Неформатный политик"

Отставку Джонсона прокомментировали в обеих палатах российского парламента.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что отставка Джонсона не приведет к улучшению отношений Лондона из Москвы, поскольку взятый страной курс на конфронтацию определяет не он, а Тереза Мэй.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, в свою очередь, выразил надежду, что новый глава МИД Великобритании будет ориентирован на переговорный процесс с Москвой. При этом он отметил, что всерьез на это рассчитывать не приходится.

Депутат подчеркнул, что российской стороне "остается только надеяться" на нового министра, однако при этом нужно помнить, что на пост, скорее всего, придет "ставленник правящего класса Великобритании". В таком случае он будет продолжать дело своего правительства, которое настроено "русофобски и провокационно по отношению к России".

"Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) производил впечатление довольно экстравагантного политика. И, конечно, мягко говоря, не очень форматного для главы дипломатического ведомства такой серьезной страны как Великобритания", — добавил Морозов.