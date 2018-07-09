ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании на лондонской Даунинг-стрит кот Ларри "заявил" на своей страничке в Twitter, что, в отличие от министров правительства, никуда не собирается.

В воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года. В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. В настоящее время премьер Тереза Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту и спасти как лидерство в Консервативной партии, так и свое премьерство.

"В этот момент неопределенности для правительства я хочу заверить вас, что я никуда не ухожу. Мне комфортно тут, и я ни в коем случае никуда не переезжаю", — говорится в сообщении Ларри в Twitter.