БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что передаст в понедельник новому постпреду США при ЕС послание в преддверии саммита РФ-США в Хельсинки с напоминанием о вопросе украинских заключенных в России.

"Я надеюсь, но не уверен, что этот вопрос станет тоже частью повестки Дональда Трампа в ходе его встречи с президентом Владимиром Путиным. Я встречусь сегодня сразу после переговоров с новым послом США в Брюсселе при ЕС, и я попрошу его передать это сообщение своему президенту", — сообщил Туск на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, он как большой любитель футбола может оценить работу, подготовку и организацию чемпионата мира в России, "но никто не должен забывать реальные вещи и суть политики и международных отношений".

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.