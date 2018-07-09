Глава Каталонии призвал Мадрид к "политическому решению"

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал встречу с премьером Испании Педро Санчесом "искренней", но заявил, что от права на самоопределение Каталонии он не отказывается.

"Мы ни от чего не отказываемся. Самоопределение — это право каталонского народа, и мы не можем отказаться от этого", — заявил Торра на пресс-конференции после встречи с Санчесом, которая состоялась в Мадриде. "Мы не отказываемся ни от какого пути, чтобы добиться независимости Каталонии", — добавил глава правительства Каталонии.

Вопрос, по его словам, в том, "как решать политический вопрос политическими средствами". "Мы должны предпринять все возможности для достижения договоренностей", — добавил он.

Торра признал, что позиции каталонских властей и правительства Испании противоположные. "Во-первых, по вопросу права на самоопределение. Я напомнил Санчесу историю последних лет – от принятия Статута (Каталонии), откуда происходит движение за независимость. Первого октября народ Каталонии принял решение о самоопределении, 27 октября было политическое объявление независимости", — напомнил он, добавив, что 2,1 миллиона каталонцев выступают за независимость, при этом проведение референдума поддерживают 80% жителей Каталонии.

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% которых проголосовали за независимость. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны.

Торра добавил, что вопрос о "голосовании" будет в центре будущих переговоров. Следующая встреча, по его словам, пройдет в Барселоне, куда он пригласил Санчеса.

На встрече также обсуждался вопрос о каталонских политиках, которые находятся в предварительном заключении, против них выдвинуты обвинения в связи с незаконным референдумом 1 октября. Этих политиков каталонское руководство считает политзаключенными, испанские власти такое определение категорически опровергают. "Я сказал (Санчесу – ред.), что эти люди должны быть дома, со своими близкими, на свободе", — рассказал Торра.

"Это была продолжительная, искренняя, работая встреча", — признал глава каталонского женералитета. При этом он добавил, что на "этой пресс-конференции должен быть Пучдемон (Карлес Пучдемон – бывший глава женералитета – ред.), который выиграл выборы, но это было невозможно по известным причинам".

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился в понедельник с главой женералитета Каталонии Кимом Торрой в Мадриде. Это первые официальные переговоры глав испанского и каталонских правительств более чем за два года.

Итогом стало решение создать двустороннюю комиссию с участием правительства Испании и женералитета с целью нормализации отношений между двумя администрациями и улучшения самоуправления Каталонии. Комиссию возглавит министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет. На встрече Торра говорил о праве каталонцев на самоопределение, а Санчес со своей стороны напомнил главе женералитета о "высочайшем уровне самоуправления", которое существует в автономном сообществе, и о необходимости соблюдения конституции Испании, во второй статье которой говорится о "нерушимом единстве испанской Нации, общем и неделимом Отечестве всех испанцев".

Перед встречей Торра подарил испанскому премьеру бутылку ликера, книгу "Арран. Страна" каталонского писателя Франсеска Тура и сборник карт Каталонии со времен Средневековья. Санчес в ответ подарил книгу об истории резиденции Монклоа.

В последний раз встреча главы правительств Испании и Каталонии встречались в январе 2017 года – тогда встречу провели бывший премьер Мариано Рахой и экс-глава женералитета Карлес Пучдемон. 1 октября 2017 года в автономном сообществе состоялся незаконный референдум о независимости, 27 октября парламент провозгласил республику, на следующий день правительство Рахоя ввело прямое правление в Каталонии, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении Пучдемона и других политиков выдвинуты обвинения, он дожидается в Германии решения суда о его экстрадиции в Испанию.