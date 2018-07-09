РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава Каталонии призвал Мадрид к "политическому решению"

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (596)
(обновлено: 18:01 09.07.2018)
0330
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фотоПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фото
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал встречу с премьером Испании Педро Санчесом "искренней", но заявил, что от права на самоопределение Каталонии он не отказывается.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Каталонии Ким Торра во время встречи в Мадриде. 9 июля 2018
© AP Photo / Andrea Comas
Мадрид и Каталония договорились о создании комиссии по вопросам отношений

"Мы ни от чего не отказываемся. Самоопределение — это право каталонского народа, и мы не можем отказаться от этого", — заявил Торра на пресс-конференции после встречи с Санчесом, которая состоялась в Мадриде. "Мы не отказываемся ни от какого пути, чтобы добиться независимости Каталонии", — добавил глава правительства Каталонии.

Вопрос, по его словам, в том, "как решать политический вопрос политическими средствами". "Мы должны предпринять все возможности для достижения договоренностей", — добавил он.

Торра признал, что позиции каталонских властей и правительства Испании противоположные. "Во-первых, по вопросу права на самоопределение. Я напомнил Санчесу историю последних лет – от принятия Статута (Каталонии), откуда происходит движение за независимость. Первого октября народ Каталонии принял решение о самоопределении, 27 октября было политическое объявление независимости", — напомнил он, добавив, что 2,1 миллиона каталонцев выступают за независимость, при этом проведение референдума поддерживают 80% жителей Каталонии.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон попросил предоставить ему привилегии как экс-главе женералитета

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% которых проголосовали за независимость. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны.

Торра добавил, что вопрос о "голосовании" будет в центре будущих переговоров. Следующая встреча, по его словам, пройдет в Барселоне, куда он пригласил Санчеса.

На встрече также обсуждался вопрос о каталонских политиках, которые находятся в предварительном заключении, против них выдвинуты обвинения в связи с незаконным референдумом 1 октября. Этих политиков каталонское руководство считает политзаключенными, испанские власти такое определение категорически опровергают. "Я сказал (Санчесу – ред.), что эти люди должны быть дома, со своими близкими, на свободе", — рассказал Торра.

"Это была продолжительная, искренняя, работая встреча", — признал глава каталонского женералитета. При этом он добавил, что на "этой пресс-конференции должен быть Пучдемон (Карлес Пучдемон – бывший глава женералитета – ред.), который выиграл выборы, но это было невозможно по известным причинам".

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre Philippe Marcou
Испанский премьер отказался от переговоров о новом референдуме в Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился в понедельник с главой женералитета Каталонии Кимом Торрой в Мадриде. Это первые официальные переговоры глав испанского и каталонских правительств более чем за два года.

Итогом стало решение создать двустороннюю комиссию с участием правительства Испании и женералитета с целью нормализации отношений между двумя администрациями и улучшения самоуправления Каталонии. Комиссию возглавит министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет. На встрече Торра говорил о праве каталонцев на самоопределение, а Санчес со своей стороны напомнил главе женералитета о "высочайшем уровне самоуправления", которое существует в автономном сообществе, и о необходимости соблюдения конституции Испании, во второй статье которой говорится о "нерушимом единстве испанской Нации, общем и неделимом Отечестве всех испанцев".

Перед встречей Торра подарил испанскому премьеру бутылку ликера, книгу "Арран. Страна" каталонского писателя Франсеска Тура и сборник карт Каталонии со времен Средневековья. Санчес в ответ подарил книгу об истории резиденции Монклоа.

В последний раз встреча главы правительств Испании и Каталонии встречались в январе 2017 года – тогда встречу провели бывший премьер Мариано Рахой и экс-глава женералитета Карлес Пучдемон. 1 октября 2017 года в автономном сообществе состоялся незаконный референдум о независимости, 27 октября парламент провозгласил республику, на следующий день правительство Рахоя ввело прямое правление в Каталонии, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении Пучдемона и других политиков выдвинуты обвинения, он дожидается в Германии решения суда о его экстрадиции в Испанию.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена