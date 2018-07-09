Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Мэр Еревана Тарон Маргарян подтвердил, что решил уйти в отставку, и отметил, что на посту градоначальника "пытался услышать голос каждого ереванца".
"Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем решении покинуть должность мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу", — говорится в обращении мэра, размещенном на сайте городской администрации.
Он отметил, что "пытался услышать голос каждого ереванца" и шаг за шагом решать проблемы столицы.
"В этом смысле я надеюсь на снисходительность всех наших сограждан за то, что наш совместный путь прерывается. Хочу выразить благодарность своим коллегам из Совета старейшин Еревана, сотрудникам аппаратов мэрии Еревана и административных районов столицы, организациям-партнерам и отдельным лицам за совместную работу и пройденный путь", — отметил Маргарян.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.
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