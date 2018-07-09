Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Мэр Еревана Тарон Маргарян подтвердил, что решил уйти в отставку, и отметил, что на посту градоначальника "пытался услышать голос каждого ереванца".

В Ереване проживают более 1 миллиона человек. В понедельник о том, что Маргарян ушел в отставку, сообщил Sputnik Армения. Ранее в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки Маргаряна. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильма о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.

"Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем решении покинуть должность мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу", — говорится в обращении мэра, размещенном на сайте городской администрации.

Он отметил, что "пытался услышать голос каждого ереванца" и шаг за шагом решать проблемы столицы.

"В этом смысле я надеюсь на снисходительность всех наших сограждан за то, что наш совместный путь прерывается. Хочу выразить благодарность своим коллегам из Совета старейшин Еревана, сотрудникам аппаратов мэрии Еревана и административных районов столицы, организациям-партнерам и отдельным лицам за совместную работу и пройденный путь", — отметил Маргарян.

Тарон Маргарян — сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна. Занимает пост мэр с 2011 года.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.

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