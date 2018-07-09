Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 126 человек

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 126 человек, еще более 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщают японские СМИ.
По данным агентства Киодо, наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (47 человек), Окаяма (36 человек) и Эхимэ (26 человек). Еще 17 погибших обнаружены в префектурах Киото, Ямагути, Фукуока, Хёго, Кагосима, Гифу, Сига, Коти и Сага. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK
, еще два человека находятся без сознания, 61 человек числится пропавшим без вести.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Всего за несколько дней в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза превышает среднемесячную норму.
К вечеру воскресенья спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в 15 из 47 префектур размещены более 11 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.
Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов. В поисково-спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков участвуют около 74 тысяч сотрудников полиции, противопожарных служб и служащих сил самообороны страны, а также задействованы 73 вертолета.
Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить запланированную на 11-18 июля поездку в страны Европы и Ближнего Востока в связи с ситуацией на юге страны из-за ливневых дождей. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести переговоры с руководством Японии, намеченные на 11 июля в Брюсселе, и провести их на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в этой стране.
Сильные дожди обрушились на центр и юго-запад страны в конце прошлой недели. За несколько дней выпало рекордное количество осадков.
Жертвами стихии стали 100 человек.
"Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация", - сообщили в главном метеорологическом управлении.
В некоторых регионах объявили режим особой тревоги.
Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.
В префектуре Окаяма некоторые дома затопило до второго этажа.
Люди поднимались на на крыши домов и просили о помощи.
Двум с половиной миллионам японцев рекомендовали или приказали эвакуироваться.
Спасатели вывезли из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах разместили более 32 тысяч человек.
Более 20 тысяч жилых домов остаются без электричества.
Метеослужба предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.
На ликвидацию последствий брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны.
При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ развернули экстренный штаб.
Глава правительства Японии призвал приложить все усилия для помощи пострадавшим.