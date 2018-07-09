РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 126 человек

Сюжет:
Стихийное бедствие в Японии (25)
0922
© REUTERS / Issei KatoМестные жители получают питьевую воду в городе Михара, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 годаМестные жители получают питьевую воду в городе Михара, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 126 человек, еще более 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщают японские СМИ.

Спасатели во время спасательных работ на затопленной территории в Курасики, Япония. 8 июля 2018
© REUTERS / Issei Kato
В Японии почти 75 тысяч человек устраняют последствия наводнения и оползней
По данным агентства Киодо, наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (47 человек), Окаяма (36 человек) и Эхимэ (26 человек). Еще 17 погибших обнаружены в префектурах Киото, Ямагути, Фукуока, Хёго, Кагосима, Гифу, Сига, Коти и Сага. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще два человека находятся без сознания, 61 человек числится пропавшим без вести.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Всего за несколько дней в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза превышает среднемесячную норму.

К вечеру воскресенья спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в 15 из 47 префектур размещены более 11 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Премьер Японии отменил зарубежные визиты из-за наводнений
Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов. В поисково-спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков участвуют около 74 тысяч сотрудников полиции, противопожарных служб и служащих сил самообороны страны, а также задействованы 73 вертолета.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить запланированную на 11-18 июля поездку в страны Европы и Ближнего Востока в связи с ситуацией на юге страны из-за ливневых дождей. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести переговоры с руководством Японии, намеченные на 11 июля в Брюсселе, и провести их на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в этой стране.

"Таких дождей еще не было": разгул стихии в Японии
© AFP 2018 / Martin BureauСильные дожди обрушились на центр и юго-запад страны в конце прошлой недели. За несколько дней выпало рекордное количество осадков.Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Сильные дожди обрушились на центр и юго-запад страны в конце прошлой недели. За несколько дней выпало рекордное количество осадков.
© AFP 2018 / Jiji Press/STRЖертвами стихии стали 100 человек.Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Японии. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jiji Press/STR
Жертвами стихии стали 100 человек.
© REUTERS / Kyodo"Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация", - сообщили в главном метеорологическом управлении.Спасатели эвакуируют жителей из Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
"Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация", - сообщили в главном метеорологическом управлении.
© AFP 2018 / Jiji PressВ некоторых регионах объявили режим особой тревоги.Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jiji Press
В некоторых регионах объявили режим особой тревоги.
© REUTERS / KyodoСильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.Cпасатели эвакуируют местного жителя из затопленного дома на юге Японии. 7 июля 2018
© REUTERS / Kyodo
Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.
© AFP 2018 / Martin BureauВ префектуре Окаяма некоторые дома затопило до второго этажа.Спасатели на месте наводнения в Кумано, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
В префектуре Окаяма некоторые дома затопило до второго этажа.
© REUTERS / Kyodo Люди поднимались на на крыши домов и просили о помощи.Жители города Курасики ждут спасателей во время наводнения в Японии. 7 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Люди поднимались на на крыши домов и просили о помощи.
© AFP 2018 / Martin BureauДвум с половиной миллионам японцев рекомендовали или приказали эвакуироваться.Последствия ливневых дождей в Японии. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Двум с половиной миллионам японцев рекомендовали или приказали эвакуироваться.
© REUTERS / Issei KatoСпасатели вывезли из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах разместили более 32 тысяч человек.Женщина во время наводнения в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
Спасатели вывезли из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах разместили более 32 тысяч человек.
© REUTERS / KyodoБолее 20 тысяч жилых домов остаются без электричества.Последствия ливневых дождей в городе Одзу, префектура Эхимэ, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Более 20 тысяч жилых домов остаются без электричества.
© REUTERS / KyodoМетеослужба предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.Последствия ливневых дождей в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Kyodo
Метеослужба предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.
© REUTERS / Issei KatoНа ликвидацию последствий брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны.Местные жители получают питьевую воду в городе Михара, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
На ликвидацию последствий брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны.
© REUTERS / Issei KatoПри канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ развернули экстренный штаб.Затопленный автомобиль в городе Курасики, префектура Окаяма, Япония. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Issei Kato
При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ развернули экстренный штаб.
© AFP 2018 / Martin BureauГлава правительства Японии призвал приложить все усилия для помощи пострадавшим.Местные жители во время наводнения в префектуре Хиросима, Япония. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Глава правительства Японии призвал приложить все усилия для помощи пострадавшим.
/
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена