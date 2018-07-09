В Мариуполе опровергли информацию о холере в Азовском море

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Власти подконтрольного украинским силовикам Мариуполя в Донецкой области в понедельник заявили об отсутствии в Азовском море холерного вибриона.

Ранее портал Life сообщил, что сотрудниками Мариупольской СЭС были взяты пробы воды у побережья, вибрионы опасного заболевания обнаружили около украинского Мариуполя, отдыхающих на берегах Азовского моря предупредили о вирусе холеры. Существует опасность и для территорий других государств, отмечает портал. Российский Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры.

"Лабораторией особо опасных инфекций и бактериологической лабораторией Мариупольского городского филиала управления "Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" 2 июля проведен отбор и исследование морской воды. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены", — говорится в сообщении на сайте Мариупольского горсовета.

При этом сообщается, что в двух пробах морской воды найдена кишечная палочка. Наибольшее загрязнение морской воды обнаружено в контрольной точке отбора на пляже в районе гостиницы "Турист". Сообщается, что показатели вирусного загрязнения морской воды не обнаружены.

"Специалисты рекомендуют мариупольцам и гостям нашего города соблюдать элементарные правила личной гигиены и культуры отдыха на море", — говорится в сообщении.

Холера – острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания – от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.

Ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируется 3-5 миллионов случаев холеры, из которых 100-120 тысяч заканчиваются летальным исходом.