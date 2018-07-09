Эрдоган принес президентскую присягу

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Тайип Эрдоган принес присягу в турецком парламенте в присутствии членов правительства и депутатов в связи с его вступлением в должность президента Турции после переизбрания.

"Как президент республики клянусь честью и совестью перед Великим Национальным Собранием Турции и перед историей защищать существование и независимость государства, неделимую целостность страны и нации, безусловный суверенитет нации, соблюдать Конституцию, нормы права, быть приверженцем демократии, принципов светской республики, не отклоняться от идеала, согласно которому каждый имеет возможность пользоваться правами человека и основными свободами при условии национального мира и преуспевания в духе национальной солидарности и правосудия, прилагать все силы, чтобы сохранять и возвеличивать славу и честь Турецкой республики и исполнять без предубеждения функции, которые я принял", — говорится в тексте присяги, зачитанном Эрдоганом.

Согласно регламенту Эрдоган был одет в черный костюм. Присягу нового президента страны приглашенные наблюдали стоя. После этого прозвучал государственный гимн Турции. После церемонии по традиции Эрдоган отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а затем в резиденцию президента в анкарском районе Бештепе, где в 18.00 мск начнется торжественная церемония инаугурации с участием 5 тысяч гостей, в том числе глав более глав 21 государства, премьер-министров и представителей парламентов 28 стран, а также глав шести международных организаций. Российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом в 52,59%. Его инаугурация состоится 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.