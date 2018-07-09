Starbucks отказался от использования пластиковых трубочек

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks откажется от использования одноразовых пластиковых трубочек по всему миру к 2020 году, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
Согласно документу, этот шаг позволит отказаться от использования более чем одного миллиарда пластиковых трубочек в год.
Через 30 лет пластика в океане будет больше, чем рыб pic.twitter.com/KiSsCXF8Iu— РИА Новости (@rianru) 8 марта 2018 г.
Как добавляется в заявлении, крышка без трубочки будет использоваться для кофе со льдом, чая и эспрессо. Такая крышка на данный момент доступна в более, чем 8 тысячах кофеен в США и Канаде для таких напитков, как Драфт Нитро и Колд Фоам. Крышка также тестируется для напитков Нитро в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Также трубочки из альтернативных материалов, в частности, бумажные или из биоразлагаемого пластика для таких напитков, как фраппучино, будут доступны по запросу клиентов, которые предпочитают или нуждаются в трубочке.
Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 апреля 2018 года, компания Starbucks Corporated управляет сетью из 28,209 тысячи кофеен в 76 странах мира.