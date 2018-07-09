В столице Мексики похитили контейнер с радиоактивным веществом

МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости. Власти Мехико объявили тревогу в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом, сообщает министерство гражданской обороны мексиканской столицы.

Всего тревога введена на территории 11 штатов, где может оказаться контейнер с иридием-192. Он был похищен накануне на территории района Альваро-Обрегон в Мехико.

Власти отмечают, что контейнер может представлять прямую опасность для тех, кто его похитил. Преступники угнали автомобиль компании, занимающейся промышленной радиографией, возможно, не зная о наличии на его борту опасного груза.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Несколько таких краж были отмечены в 2017 году и в феврале текущего года.