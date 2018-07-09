На Украине назвали возможную причину взрыва миномета на полигоне

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Причиной взрыва миномета на полигоне в Ровенской области Украины могло стать то, что из-за отсутствия предохранителей орудие зарядили два раза, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в понедельник в Facebook.

Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП приостановлено.

"Показания участников учений разнятся между собой. Никто не может точно сказать, были ли первый выстрел и неисправность миномета или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что привело к возможности двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают", — говорится в сообщении Матиоса.

По его данным, предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб также есть все признаки должностной халатности. "Расстояние между минометами — восемь метров вместо предусмотренных требованиями 20-ти, глубина окопов также не соответствовала нормативам", — добавил военный прокурор.

"Детальные заключения даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде рассчитываем получить сегодня, на пятый день. Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты", — написал он.

Ранее командующий оперативного командования "Запад" Александр Павлюк сообщил, что следствием отрабатываются две версии: ненадлежащее состояние миномета и человеческий фактор, то есть неправильное обращение с оружием.

С 2016 года это третий случай взрыва миномета "Молот". Во время учебных стрельб на полигоне "Широкий Лан" 25 июля 2016 года разорвался 120 миллиметровый миномет М-120-15 "Молот". При этом один офицер погиб на месте, еще десять военнослужащих получили ранения различной тяжести, а еще один скончался в госпитале несколькими днями позже. Второй случай произошел в ноябре 2016 года, в результате взрыва миномета погибли еще двое солдат.