Конец войне: Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эфиопия и Эритрея подписали в понедельник совместную декларацию о мире и дружбе, которая знаменует окончание состояния войны между двумя государствами, сообщил министр информации Эритреи Йеман Мескель в Twitter.

минтруд) Накануне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Асмэру для проведения переговоров с президентом Эритреи Исайясом Афеверки об урегулировании территориального спора и установлении мира. Ранее в понедельник лидеры Эфиопии и Эритреи договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами.

"Эритрея и Эфиопия сегодня подписали совместную декларацию о мире и дружбе. Соглашение, содержащее пять основных пунктов, подписано сегодня утром в государственной резиденции президентом (Эритреи) Исайясом Афеверки и премьер-министром (Эфиопии) Абием Ахмедом", — написал Мескель в Twitter.

По словам министра, подписание декларации означает окончание состояния войны между двумя государствами. Кроме того, страны договорились о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере политики, экономики, культуры и безопасности.

"Две страны объединят усилия, чтобы гарантировать мир, развитие и сотрудничество в регионе", — цитирует текст декларации Йеман Мескель.

Ранее правящая партия Эфиопии "Революционно-демократический фронт эфиопских народов" (EPRDF) приняла решение о полном принятии и реализации Алжирского соглашения о прекращении военных действий между Эфиопией и Эритреей. Соглашение относит ряд спорных территорий, в том числе город Бадме, к Эритрее. Таким образом, полностью приняв Алжирское соглашение, Эфиопия берет на себя обязательства по выводу войск с территории, принадлежащей по договору Эритрее.

Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между ними из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 год. В результате погибли около 80 тысяч человек.