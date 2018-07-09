В Барселоне противники туризма забросали дымовыми шашками автобус

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Активисты молодежной организации левого толка в Барселоне провели акцию против массового туризма в регионе.

В Twitter организации Arran, поддерживающей независимость Каталонии, говорится, что участники акции остановили автобус с гостями столицы автономии, чтобы "осудить модель массового туризма, который нас душит".

Акция протеста произошла напротив отеля Arts в Олимпийской деревне. Каталонская газета Vanguardia сообщает, что активисты разбросали вокруг автобуса дымовые шашки и повесили на него транспарант.

Источники в транспортном управлении Барселоны, заявили, что инцидент не вызвал нарушений в графике следования автобуса. О пострадавших или нанесенном ущербе также не сообщается.

В июле 2017 года активисты Arran атаковали туристический автобус в районе стадиона "Ноу Камп". Тогда протестующие закрасили лобовое стекло машины и проколи его переднюю шину.