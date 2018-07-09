Италия заинтересована в сотрудничестве с Россией по ситуации в Ливии

БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Италия надеется на совместную работу с Россией по урегулированию конфликта в Ливии, что необходимо для решения миграционного кризиса в этой стране, заявил в понедельник РИА Новости заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

"Дискуссия о том, как защитить южные границы ЕС, продолжается. План, предложенный (вице-премьером Италии Маттео) Сальвини, был поддержан многими странами. Он предложил создать (миграционные — ред.) лагеря. Ливия могла бы стать одной из стран, где они будут находиться. Мы прилагаем все усилия для стабилизации ситуации в Ливии, и роль России в этом очень важна. Мы заинтересованы в работе с Россией по стабилизации Ливии. Нам необходима спокойная ситуация в стране, чтобы построить эти лагеря", — заявил Пикки.

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини также заявил, что Италия будет добавиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии для борьбы с нелегальной миграцией.

Лидеры 28 стран ЕС 7 июля согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения с третьими странами.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.