Британия увеличит присутствие на севере Атлантики из-за "российской угрозы"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Британии увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы иметь возможность противостоять угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс телеканалу Sky News.

По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО, что сделает регион приоритетным направлением для британского правительства и позволит на более регулярной основе направлять в этот район военные корабли и самолеты. Он отметил, что эти действия являются ответом на возрастающую угрозу со стороны России, сообщает телеканал.

"Это усиленное восстановление мощи и масштаба, о которых мы и не думали еще лет десять назад. Мы должны были ответить на это", — заявил Джонс, говоря о потенциале ВМФ и особо выделив способность российского флота к оперативному развертыванию.

Британский адмирал выступил со своим заявлением спустя несколько недель после заявления США о восстановлении Второго флота в Атлантическом океане также в ответ на угрозу с российской стороны, отмечает телеканал.

Ранее командование НАТО выражало обеспокоенность безопасностью подводных линий коммуникаций альянса из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы. По их мнению, военные РФ "проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО" — в частности, к каналам связи между США и Европой. В ответ на это российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике, отметив, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.