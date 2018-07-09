Эксперты обследуют автомобиль, в котором ехали пострадавшие в Эймсбери

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следователи и эксперты обследуют автомобиль, на котором передвигались пострадавшие при отравлении в Эймсбери, заявил глава контртеррористической полиции Великобритании Нил Басу.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.

"Полиция обнаружила автомобиль, на котором передвигались пострадавшие перед отравлением. Военные помогли изъять этот автомобиль. Эксперты лаборатории "Портон-Даун" обследуют его", — сказал Басу журналистам, отметив, что этот автомобиль является микроавтобусом.

Также следователи установили троих человек, с которыми общались пострадавшие перед отравлением.

"Всех их осмотрели, они находятся вне опасности", — добавил Басу.

По его словам, в настоящее время следствие по-прежнему пытается выяснить, каким способом отравились пострадавшие. Приоритетной остается версия о том, что Стерджес и Роули пострадали из-за соприкосновения с контейнером, содержащим большую дозу опасного вещества.

По словам Басу, в понедельник в 13.00 (15.00 мск) глава МВД страны Саджид Джавид проведет очередное совещание с членами кабинета министров по ситуации в Эйсбери.