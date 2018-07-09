Эксперты обследуют автомобиль, в котором ехали пострадавшие в Эймсбери

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следователи и эксперты обследуют автомобиль, на котором передвигались пострадавшие при отравлении в Эймсбери, заявил глава контртеррористической полиции Великобритании Нил Басу.
"Полиция обнаружила автомобиль, на котором передвигались пострадавшие перед отравлением. Военные помогли изъять этот автомобиль. Эксперты лаборатории "Портон-Даун" обследуют его", — сказал Басу журналистам, отметив, что этот автомобиль является микроавтобусом.
Также следователи установили троих человек, с которыми общались пострадавшие перед отравлением.
По его словам, в настоящее время следствие по-прежнему пытается выяснить, каким способом отравились пострадавшие. Приоритетной остается версия о том, что Стерджес и Роули пострадали из-за соприкосновения с контейнером, содержащим большую дозу опасного вещества.
По словам Басу, в понедельник в 13.00 (15.00 мск) глава МВД страны Саджид Джавид проведет очередное совещание с членами кабинета министров по ситуации в Эйсбери.