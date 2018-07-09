В Японии почти 75 тысяч человек устраняют последствия наводнения и оползней

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Власти Японии задействовали около 74 тысяч сотрудников полиции, противопожарных служб и служащих сил самообороны в поисково-спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков.
Он добавил, что помимо поставок воды и продовольствия в пострадавшие районы в центрах временной эвакуации будут установлены кондиционеры, а также доставлены туалетные кабинки.
В результате разгула стихии погибли, по последним данным, 116 человек. Трое человек находятся без сознания, еще 61 числятся пропавшими без вести. К вечеру воскресенья спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 32 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.
Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить запланированную на 11-18 июля поездку в страны Европы и Ближнего Востока в связи с ситуацией на юге страны из-за ливневых дождей. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием японского премьера и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.