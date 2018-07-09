ВСУ 50 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За период со 2 по 8 июля украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 18 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили четыре дома", — заявил представитель ведомства.