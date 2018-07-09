Премьер Польши назвал условие примирения поляков с украинцами

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер в понедельник принял участие в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, которая прошла во Вроцлаве. Моравецкий возложил цветы к памятнику жертвам Украинской повстанческой армии*. Вроцлавский памятник жертвам УПА* — первое в Польше место памяти жертв Волынской резни.

"Преступления, в отношении которых не хватает слов, даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть. Примирение между народами Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах", — написал глава польского правительства в Twitter.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией* (в настоящее время ОУН-УПА*), в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

* Экстремистская группировка, запрещенная в России.