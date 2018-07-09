ВВС НАТО дважды за неделю сопровождали российские самолеты, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 9 июл — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

С мая с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют десять истребителей ВВС Португалии и Испании.

"Со второго по восьмое июля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, два раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.