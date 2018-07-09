Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Александр Шишло. НАТО может открыть для Грузии перспективу вступления в военно-политический блок без выдвижения для республики Плана действий по членству (ПДЧ), сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

На саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

"Ожидается, что саммит НАТО 11-12 июля в Брюсселе подтвердит неизменность позиции альянса в отношении Грузии и заявит, что ни одна из третьих стран не может вмешиваться в процесс расширения альянса. Не исключено, что может быть заявлено, что Грузия может стать членом НАТО без предоставления ПДЧ. Во всяком случае, такие дискуссии ведутся. В качестве первичного инструмента интеграции могут быть зачтены ежегодные национальные программы (ANP) и Существенный пакет мер НАТО-Грузия (SNGP)", — сказал собеседник агентства.

Ежегодная национальная программа (ANP) для Грузии, которая осуществляется с 2009 года, является одним из инструментов присоединения страны к НАТО. Документ предписывает реализацию реформ, способствующих максимальному приближению Грузии к стандартам альянса. SNGP представляет собой комплекс мер по укреплению обороноспособности Грузии и обеспечению более тесного оборонного сотрудничества и технической совместимости со странами НАТО.

План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО — это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках ПДЧ осуществляются ежегодные программы подготовки к будущему членству в области политики, экономики, обороны и безопасности, ресурсной базы и права. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.

Сроки переговоров о предоставлении ПДЧ нигде не прописаны. Так, Грузия говорит о необходимости предоставить ей ПДЧ с 2006 года. Институциональное сотрудничество Тбилиси и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество республики с Североатлантическим блоком стало более интенсивным.