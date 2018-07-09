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В мире

Джабаров отметил спад антироссийских настроений в ОБСЕ

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВладимир Джабаров. Архивное фотоВладимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Страны "старой" Европы, в частности, Франция и Германия исключили в своих выступлениях в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ критику РФ, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме призвали не переживать из-за антироссийской резолюции в ОБСЕ

"Старая Европа, классическая Европа, как мы ее называем, демонстративно уклонилась от критики России по любому случаю, по любому варианту. Даже попытки опять обвинить Россию в крушении "Боинга" (MH17 – ред.), в войне на Украине, во вторжении российских войск, в чем угодно, в безобразиях в Сирии — ни на что уже практически не реагируют", — сказал Джабаров журналистам.

По его словам, реагирует только Швеция, у которой "особые отношения с делегацией Украины, и, конечно, Литва".

По словам Джабарова, Польша, которая в последнее время резко выступала против РФ, старается на ПА ОБСЕ "не комментировать Россию в негативном плане".

"Я уже не говорю о таких странах, как Франция, Германия: они вообще исключили такую русофобскую направленность в своих выступлениях", — сказал сенатор.

"И конечно, Европа ждет, это видно по всем, встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это накладывает отпечаток. Они ждут, куда дальше рулить, чтобы не сделать холостого выстрела. Если встреча завершится каким-то небольшим успехом, думаю, это будет позитивно воспринято и в Европе, и в европейских и американских СМИ", — подчеркнул политик.

Двадцать седьмая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Общая тема сессии: "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

Среди членов думской части делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, первый зампред думского комитета по образованию Геннадий Онищенко. Сенатскую часть представляют в том числе Джабаров, первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
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