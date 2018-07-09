Джабаров отметил спад антироссийских настроений в ОБСЕ

БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Страны "старой" Европы, в частности, Франция и Германия исключили в своих выступлениях в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ критику РФ, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Старая Европа, классическая Европа, как мы ее называем, демонстративно уклонилась от критики России по любому случаю, по любому варианту. Даже попытки опять обвинить Россию в крушении "Боинга" (MH17 – ред.), в войне на Украине, во вторжении российских войск, в чем угодно, в безобразиях в Сирии — ни на что уже практически не реагируют", — сказал Джабаров журналистам.

По его словам, реагирует только Швеция, у которой "особые отношения с делегацией Украины, и, конечно, Литва".

По словам Джабарова, Польша, которая в последнее время резко выступала против РФ, старается на ПА ОБСЕ "не комментировать Россию в негативном плане".

"Я уже не говорю о таких странах, как Франция, Германия: они вообще исключили такую русофобскую направленность в своих выступлениях", — сказал сенатор.

"И конечно, Европа ждет, это видно по всем, встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это накладывает отпечаток. Они ждут, куда дальше рулить, чтобы не сделать холостого выстрела. Если встреча завершится каким-то небольшим успехом, думаю, это будет позитивно воспринято и в Европе, и в европейских и американских СМИ", — подчеркнул политик.

Двадцать седьмая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Общая тема сессии: "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

Среди членов думской части делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, первый зампред думского комитета по образованию Геннадий Онищенко. Сенатскую часть представляют в том числе Джабаров, первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.