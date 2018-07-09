В Баку сообщили о согласовании сторонами конвенции по Каспию

БАКУ, 9 июл – РИА Новости. Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласован между сторонами, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В конце июня президент России Владимир Путин принял предложение правительства РФ о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Из проекта документа по правовому статусу Каспийского моря следует, что участники конвенции должны придерживаться принципа неприсутствия в море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам конвенции.

"Совместными усилиями прикаспийских государств на Каспийском море создана атмосфера дружбы и сотрудничества. Во время состоявшегося 4-5 декабря 2017 года в Москве совещания министров иностранных дел прикаспийских государств были проведены обсуждения по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также нынешнем состоянии проектов отраслевых документов, предусматривающих сотрудничество на Каспийском море в различных областях, проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, можно сказать, согласован между сторонами", — приводит слова Мамедъярова госагентство "Азертадж".

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.