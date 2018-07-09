Стали известны подробности отравления людей в Эймсбери

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крейг Пэттенден, друг пострадавших в британском городе Эймсбери, рассказал РИА Новости подробности случившегося.

"В последний раз я видел пострадавших в пятницу вечером в автобусе, который направлялся из Солсбери в Эймсбери. Я один из последних, кто видел их перед инцидентом. Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то. Он часто употреблял героин и кокаин. Все симптомы отравления проявились уже в субботу", — сказал Пэттенден.

По словам друга потерпевших, первой отравилась 44-летняя Стерджесс.

"У неё были судороги, изо рта шла пена. Чарли пытался привести ее в чувство, сделал ей сердечно-легочную реанимацию, а в итоге заразился сам. У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи. Об этом мне рассказал мой друг Сэм, который видел их в тот день", — добавил собеседник.

По мнению Пэттендена, отравление не имело никакого отношения к наркотикам. Он полагает, что источником заражения мог стать окурок сигареты, которую Дон подобрала с земли.

"Их точно отправили нервно-паралитическим веществом. Я думаю, источником заражения было что-то, что Дон подобрала на улице — или окурок сигареты, или какой-нибудь контейнер", — сказал друг пары.

Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в Эймсбери. Пострадали местные жители: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В воскресенье вечером в Скотланд-Ярде сообщили, что Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери. Чарли Роули остается в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.