Стали известны подробности отравления людей в Эймсбери

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Крейг Пэттенден, друг пострадавших в британском городе Эймсбери, рассказал РИА Новости подробности случившегося.
По словам друга потерпевших, первой отравилась 44-летняя Стерджесс.
"У неё были судороги, изо рта шла пена. Чарли пытался привести ее в чувство, сделал ей сердечно-легочную реанимацию, а в итоге заразился сам. У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи. Об этом мне рассказал мой друг Сэм, который видел их в тот день", — добавил собеседник.
"Их точно отправили нервно-паралитическим веществом. Я думаю, источником заражения было что-то, что Дон подобрала на улице — или окурок сигареты, или какой-нибудь контейнер", — сказал друг пары.
Инцидент в Эймсбери
В воскресенье вечером в Скотланд-Ярде сообщили, что Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери. Чарли Роули остается в критическом состоянии.
В Скотланд-Ярде утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.