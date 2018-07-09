Защита Вышинского попросит освободить его из-под стражи

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что защита попросит избрать журналисту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

При этом юрист ожидает, что обвинение попросит продлить арест.

"Мы в ожидании. <…> Думаю, ближе к обеду оно (ходатайство о продлении меры пресечения. — Прим. ред.) будет вручено, и тогда мы сможем понять, на когда будет назначено слушание в суде по этому вопросу", — сказал Доманский РИА Новости.

По его словам, максимальный срок, на который можно продлить заключение, — 60 дней. Защита, в свою очередь, попросит о залоге или домашнем аресте. Также рассматривается вариант личного обязательства.

Действующий срок содержания под стражей истекает 13 июля.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Обеспокоенность арестом журналиста и притеснением СМИ на Украине не раз выражали в ОБСЕ и других международных организациях.