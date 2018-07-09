НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Дочь бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Марьям сообщила, что они с отцом 13 июля вернутся на родину, где заочно приговорены к тюремному заключению, и оспорят обвинительный приговор по делу о коррупции.

В настоящее время экс-премьер Пакистана и его дочь находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена Шарифа Кульсум.

Как сообщила Марьям Шариф, сейчас защита готовит апелляцию на приговор Антикоррупционного суда Исламабада, признавшего отца виновным в рамках дела, связанного с покупкой дорогостоящих квартир в британской столице. "Против решения суда будет запущена соответствующая процедура", — подтвердила Шариф, которую цитирует телеканал Geo TV.

На минувшей неделе суд заочно приговорил экс-премьера Пакистана к 10 годам тюрьмы. Марьям получила наказание в виде лишения свободы на семь лет. Кроме того, они оба была оштрафованы на 8 и 2 миллиона фунтов стерлингов соответственно.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого "панамского досье". Согласно этому документу, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских Островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом начать расследование.