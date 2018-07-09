В Румынии перевернулся автобус с белорусами, пострадали 17 детей

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Автобус с белорусами перевернулся в Румынии, 17 детям понадобилось медицинское обследование, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Авария случилась вечером 8 июля недалеко от города Сучава (в Румынии — ред.). По предварительной информации, в автобусе находились 43 ребенка, а также сопровождающие лица и водители. Дети направлялись на отдых в Болгарию. После ДТП медицинское обследование понадобилось 19 гражданам, в том числе 17 ребятам. Остальным членам группы помощь не потребовалась", — рассказал Глаз.

По его словам, во время медосмотра травм, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, не выявлено. Все они выписаны из медучреждения.

По информации белорусских СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось. Всего в автобусе находились 50 человек.