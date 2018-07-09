На саммит НАТО приедут 55 делегаций помимо лидеров стран-членов

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Александр Шишло. На саммит НАТО 11-12 июля в Брюсселе, помимо 29 лидеров стран-членов Североатлантического альянса, прибудут 55 официальных делегаций, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, встреча в верхах будет проходить в новом здании брюссельской штаб-квартиры НАТО, а официальные обеды – в Королевском музее армии и военной истории.

Как сообщалось ранее, обеспечением безопасности в дни проведения саммита НАТО, как ожидается, займутся до 3,5 тысячи бельгийских полицейских и около 900 военнослужащих.

Полиция уже рекомендовала населению воздержаться от поездок в центре Брюсселя, ряд улиц и тоннелей которого будут перекрыты в связи с перемещениями официальных лиц.