Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 11 июля

БАКУ, 9 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудят 11 июля в Брюсселе урегулирование в Карабахе, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США) встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик", — сообщил Гаджиев.

По его словам, на встрече обсуждаться переговорный процесс по урегулированию в Карабахе.