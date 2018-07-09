Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Об этом сообщает Sky News.

"Мне жаль, что правительство остается без вашего экспертного взгляда и рекомендаций в момент, когда мы готовим соглашение и завершаем процесс выхода из Евросоюза. Мне бы хотелось выразить вам глубокую благодарность за все, что вы сделали в последние два года", — приводит телеканал слова главы британского кабмина.

Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией Brexit, согласованной членами правительства накануне. В частности, экс-министр считает, что избранный курс приведет к потере Лондоном контроля над "обширной частью" британской экономики и создаст преимущество для ЕС. По словам Дэвиса, основное направление политики кабмина ставит Британию "в лучшем случае в слабое положение" на переговорах с Брюсселем.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что решение Дэвиса дискредитирует политику правительства и указывает на неспособность премьера осуществить выход Великобритании из ЕС.

"Уход в отставку Дэвида Дэвиса в такой важный момент показывает, что у Терезы Мэй не осталось никакого авторитета и что она неспособна реализовать Brexit", — написал политик в Твиттере.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 июля 2018 г.

Долгожданный официальный документ правительства (white paper) с позицией Лондона по Brexit будет опубликован на этой неделе. В частности, Британия предложит создать зону свободной торговли с ЕС и определить "общий реестр промтоваров и сельхозпродукции". Такая стратегия означает фактическое поражение группы сторонников жесткого выхода из Евросоюза, в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без исключений и с применением тарифов ВТО.