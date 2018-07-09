На место ЧП с вертолетом в Киргизии направили спасателей

БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Для эвакуации пострадавших при аварии военного вертолета в Киргизии, который пытался эвакуировать альпинистов с высокогорной площадки в районе пика Хан-Тенгри, направлены спасатели, сообщил РИА Новости в понедельник представитель МЧС республики.
Вертолет сил воздушной обороны Киргизии потерпел аварию в понедельник в ходе спасательной операции на площадке Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри. Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Мухаммед Сваров, из-за сильного ветра вертолет упал на левый борт, пострадали четыре человека.
"На место аварии отправлены спасатели. По предварительным данным, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", — отметили в ведомстве. В МЧС пояснили, что в условиях высокогорья связь с пострадавшими ограничена.
По предварительным данным, на борту военного вертолета находились военные летчики и спасатели.
Эвакуация альпинистов с высокогорных площадок требует от киргизских летчиков высочайшего уровня профессиональной подготовки и выучки. Два года назад во время операции по спасению российского альпиниста на леднике Северный Энильчек горного массива Хан-Тенгри на высоте более 5 тысяч метров при заходе на посадку потерпел аварию вертолет Ми-8МТВ Минобороны Киргизии, для эвакуации пострадавших членов экипажа потребовалось несколько суток.