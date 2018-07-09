На место ЧП с вертолетом в Киргизии направили спасателей

БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Для эвакуации пострадавших при аварии военного вертолета в Киргизии, который пытался эвакуировать альпинистов с высокогорной площадки в районе пика Хан-Тенгри, направлены спасатели, сообщил РИА Новости в понедельник представитель МЧС республики.

Вертолет сил воздушной обороны Киргизии потерпел аварию в понедельник в ходе спасательной операции на площадке Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри. Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Мухаммед Сваров, из-за сильного ветра вертолет упал на левый борт, пострадали четыре человека.

"На место аварии отправлены спасатели. По предварительным данным, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", — отметили в ведомстве. В МЧС пояснили, что в условиях высокогорья связь с пострадавшими ограничена.

По предварительным данным, на борту военного вертолета находились военные летчики и спасатели.

Эвакуация альпинистов с высокогорных площадок требует от киргизских летчиков высочайшего уровня профессиональной подготовки и выучки. Два года назад во время операции по спасению российского альпиниста на леднике Северный Энильчек горного массива Хан-Тенгри на высоте более 5 тысяч метров при заходе на посадку потерпел аварию вертолет Ми-8МТВ Минобороны Киргизии, для эвакуации пострадавших членов экипажа потребовалось несколько суток.

В начале июля представитель Киргизской ассоциации туроператоров Елена Калашникова сообщила, что около 5 тысяч высокогорных туров, забронированных на 2018 год туроператорами Киргизии, могут быть отменены из-за отсутствия у государства спасательных вертолетов. По её словам, туроператоры использовали вертолеты, которые принадлежат Генштабу. Однако в апреле туроператорам сообщили, что из-за отсутствия исправных вертолетов воздушные силы страны не смогут эвакуировать альпинистов. Туроператоры тогда заявили, что им не удалось договориться об аренде спасательных вертолётов с властями соседних стран. Одной из причин стало, что ряд горных пиков находится в приграничной зоне и пролет иностранной военной техники в этих районах требует длительных специальных согласований с пограничными и иными ведомствами.