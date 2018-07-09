Боевики атаковали лагерь полиции в индийском штате Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Группа вооруженных неизвестных в понедельник утром атаковала лагерь сил полиции центрального резерва (CPRF) в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает местный телеканал Zee News.

Согласно его данным, столкновения между силовиками и экстремистами начались после того, как последние швырнули гранату на территорию полицейского лагеря. После непродолжительной перестрелки они скрылись с места преступления. Отмечается, что к настоящему моменту район, где, предположительно, укрываются боевики, оцеплен, спецназ продолжает поиски нападавших.

По предварительной информации, погибших или пострадавших со стороны полиции нет.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.