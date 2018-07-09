Премьер Японии отменил зарубежные визиты из-за наводнений

ТОКИО, 9 июл — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Японии продолжает расти, премьер-министр страны Синдзо Абэ в этой связи вынужден отменить визит в Европу и на Ближний Восток, сообщают японские СМИ.

По данным телеканала NHK, число погибших достигло 109 человек, еще 79 считаются пропавшими без вести, среди пострадавших еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Как передало агентство Киодо, трагедия стала причиной отмены премьер-министром Японии Синдзо Абэ поездки в Европу и на Ближний Восток. Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никай встретился в понедельник с премьером и передал журналистам его слова о том, что "нет иного выбора, кроме как отменить" поездку.

Как сообщалось ранее, Абэ собирался в Брюссель на подписание соглашения о свободной торговле с ЕС, а также во Францию, Саудовскую Аравию и Египет.

Взамен Абэ планирует посетить регионы, пострадавшие от проливных дождей на западе Японии.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза среднемесячной нормы.