Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступит в силу 10 июля

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Решение совета ЕС о продлении экономических санкций на полгода против РФ опубликовано в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу 10 июля.

"Это решение действует до 31 января 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского Союза", — говорится в документе.

Решение было оформлено 5 июля. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине" и усилены в сентябре 2014 года.

Согласно пояснительной записке к решению, продленные экономические санкции включают, в частности, "ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний, находящихся в мажоритарной собственности, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний".

Кроме того, меры предусматривают "введение запрета на экспорт и импорт оружия", "установление запрета на экспорт товаров двойного назначения военного назначения или конечных потребителей продукции военного назначения в России", "ограничение доступа России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.