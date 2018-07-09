Посольство в США посоветовало ЦРУ обновить карту России

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ), участникам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, среди которых была команда Станислава Черчесова, посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.
Разведуправление перед матчем Россия-Хорватия по этому случаю разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ из так называемой "Мировой книги фактов ЦРУ". В одном из твитов приводилась карта страны, в другом — содержались базовые статистические данные о ней.
"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", — написали дипломаты в Twitter.
Сообщение проиллюстрировано картой Российской Федерации с включенным в ее состав Крымом. Также приводится более свежие данные о населении и площади.
Congratulations accepted, @CIA— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 9 июля 2018 г.
Please update your @Russia🇷🇺 map and statistics:
Population: 146,9 million (Jan 2018 est.)
Area total: 17,125,191 sq km#CIAWORLDFACTBOOK #WorldCup #rus pic.twitter.com/SzX6kGoYVk
Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.