Посольство в США посоветовало ЦРУ обновить карту России

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ), участникам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, среди которых была команда Станислава Черчесова, посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.

Разведуправление перед матчем Россия-Хорватия по этому случаю разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ из так называемой "Мировой книги фактов ЦРУ". В одном из твитов приводилась карта страны, в другом — содержались базовые статистические данные о ней.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", — написали дипломаты в Twitter.

​Сообщение проиллюстрировано картой Российской Федерации с включенным в ее состав Крымом. Также приводится более свежие данные о населении и площади.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум стал ответом на госпереворот на Украине, произошедший в феврале 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.