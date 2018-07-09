В Никарагуа в протестах убили еще 14 человек

МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости. Еще 14 человек были убиты в воскресенье в ходе протестов в Никарагуа, сообщила глава Никарагуанского центра по правам человека Вильма Нуньес.

"Это был ужас. У нас минимум 14 погибших, но их может быть больше. Сюда включены как минимум один полицейских из подразделения по разгону беспорядков, один вооруженный сторонник властей и двое полицейских", — приводит Франс Пресс заявление Нуньес.

При этом местные СМИ пока сообщают о семерых погибших и более 30 раненых в трех муниципалитетах департамента Карасо. По данным портала Prensa, приведшие к смертям столкновения произошли при попытке сторонников властей разобрать возведенные местными жителями баррикады.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы. По последним данным правозащитников, в ходе протестов погибли 309 человек, с новыми жертвами это число составляет уже 323 человека.