Число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 100 человек

Разрушенные дома в затопленном районе в в Курасики, Япония. 8 июля 2018

Разрушенные дома в затопленном районе в в Курасики, Япония. 8 июля 2018

ТОКИО, 9 июл — РИА Новости. Число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 100 человек, передают японские СМИ.

Как сообщило агентство Киодо, в городе Курасики префектуры Окаяма найдены тела еще семи человек, погибших во время наводнений. Таким образом общее число жертв наводнений и оползней в западной части Японии достигло 100.

По сообщениям телеканала NHK, еще около 50 числятся пропавшими без вести.

Метеослужба Японии предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.

Как сообщалось ранее, наиболее пострадала префектура Хиросима на юго-западе острова Хонсю и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.