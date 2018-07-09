Корбин: уход Дэвиса указывает на неспособность Мэй провести Brexit

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин считает, что отставка министра по Brexit Дэвида Дэвиса показывает, что премьер-министр Тереза Мэй неспособна осуществить выход Великобритании из ЕС.

Ранее британские СМИ сообщили, что Дэвис подал в отставку. Некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса. По словам Дэвиса, он уходит в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй.

"Уход в отставку Дэвида Дэвиса в такой важный момент показывает, что у Терезы Мэй не осталось никакого авторитета и что она неспособна реализовать Brexit", — написал Корбин в Twitter.

Он отметил, что правительство Мэй "в хаосе", а она сама заинтересована скорее не в служении народу, а в том, чтобы "удержаться ради себя самой".

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.