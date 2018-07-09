Китайские СМИ рассказали о распоряжении не критиковать Трампа

ПЕКИН, 9 июл — РИА Новости. Некоторые государственные СМИ Китая получили распоряжение от властей смягчить критику и не использовать "агрессивный язык" в отношении американского президента Дональда Трампа на фоне разгоревшейся на прошлой неделе торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник.

Газета отмечает, что несмотря на обострившиеся в последнее время торговые отношения из-за взаимного введения новых ввозных пошлин, и США, и Китай предпочитают воздерживаться от оскорблений и открытой критики лидера другого государства.

"Нам сказали, чтобы мы не использовали агрессивных выражений в отношении Трампа", — сказал источник издания. Сообщается, что в распоряжении рекомендуется воздержаться от грубых и непристойных выражений в отношении Трампа и не превращать сложившуюся ситуацию в "войну взаимных оскорблений".

Несмотря на то что китайские чиновники и СМИ активно критикуют торговую политику администрации нынешнего американского президента в целом, при этом они не обвиняют в сложившейся ситуации Трампа или же кого-то из чиновников персонально. По мнению газеты, такой шаг можно расценивать как попытку избежать враждебной реакции Трампа и дальнейшего осложнения ситуации.

При этом два других источника издания в государственных СМИ отметили, что они не получали никаких инструкций по поводу того, как освещать торговую войну и какой язык является приемлемым в материалах про Трампа.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня, в свою очередь, объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.