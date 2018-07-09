Илон Маск приступил с испытаниям мини-субмарины для спасения детей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

Испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которую предприниматель опубликовал в Twitter, группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

Спасательная операция

В субботу в Таиланде стартовала операция по спасению детей, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг. Четверо из 12 юных футболистов выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй, сообщил в пресс-центре спасательной операции начальник ее штаба Наронгсак Осоттханакон.

По его словам, еще двое детей находятся на маршруте. "Остальные пока находятся на старом месте, в дальней камере пещеры, где они провели две недели. Сегодня мы использовали практически все запасные баллоны, расставленные в предыдущие дни на маршруте. Сейчас идет работа по пополнению запасов баллонов со сжатым воздухом, после чего операция продолжится", — добавил он.

Наронгсак Осоттханакон также сообщил, что операция по эвакуации приостановлена и продолжится через 10, максимум 20 часов.

"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", — сказал он.

Израильские технологии

Спасателями, работающими в пещере, используются технологии связи, разработанные в Израиле.

По данным портала ISRAELl21c, в ходе спасательной операции используется технология экстренной мобильной связи, разработанная израильской компанией Maxtech Networks. Первые попытки спасти оказавшихся в ловушке людей затруднялись не только подъемом воды, но и отсутствием связи между службами быстрого реагирования в сложных подземных пещерах.

По сообщению компании, мобильная связь Maxtech позволила группе спасателей, состоящей из тайских спецназовцев и международных экспертов из Великобритании, Китая, Австралии и США, взаимодействовать значительно эффективнее. "Эти пещеры очень длинные, только прямые телефонные контакты позволяют координировать работу. Водолазы должны постоянно слышать свою базу и говорить с ней, чтобы все знали, где они находятся", — отметил генеральный директор израильской компании.

"Запасной план"

Британское издание The Independent сообщает, что на месте спасательной операции в Таиланде в настоящее время тестируют надувную нейлоновую трубу на тот случай, если другие методы окажутся невозможными.

Над испытаниями трубы неподалеку от пещер Тхам Луанг работают два добровольца — отец и дочь. По их словам, устройство может быть использовано в качестве третьего или четвертого по счету варианта, если другие не помогут.

"Мы надеемся, что до него не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", — сказала девушка-волонтер. В случае необходимости трубу в сложенном виде опустят в пещеры, а затем надуют, образовав таким образом проход диаметром до 70 сантиметров.

В субботу 23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода.