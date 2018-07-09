Отравившаяся в Эймсбери женщина скончалась

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, открыто дело об убийстве, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи начали расследовать дело об убийстве после того, как женщина, соприкоснувшаяся с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, графство Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером, в воскресенье, 8 июля", — говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Полиция информирует, что личность умершей установлена: это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона.

"Вскрытие состоится позднее", — указывается в сообщении.

Состояние второго пострадавшего критическое

Второй пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Мужчина, который также пострадал от контакта с нервно-паралитическим веществом, находится в критическом состоянии в больнице", — говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.

Реакция британских властей

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка 100 следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира, отмечается в сообщении. Ранее в Скотланд-Ярде заявляли, что расследование инцидента в Эймсбери продлится недели или месяцы из-за сложности ситуации.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "шокирована" смертью Стерджесс.

"Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", — говорится в заявлении Мэй.

Соболезнования в связи со смертью женщины также выразил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Опасности нет

"Это шокирующее и трагическое известие. Дон оставила свою семью, в том числе троих детей, наши мысли и молитвы сейчас с ними в это невероятно тяжелое время", — заявил Басу.

Смерть британки Дон Стерджесс от отравления нервно-паралитическим веществом не повлияла на оценку уровня риска для населения Солсбери и Эймсбери, риск остается низким, заявил глава полиции Уилтшира Кир Стармер.

"Я хотел бы напомнить нашим жителям, что это трагическое известие не изменило рекомендацию управления Англии по охране общественного здоровья, согласно которому риск для широкой общественности остается низким. Эта рекомендация постоянно пересматривается по мере появления новой информации", — говорится в заявлении главы полиции Уилтшира.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в воскресенье посетил Солсбери и Эймсбери. Джавид подтвердил журналистам, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали, однако пока связи между двумя инцидентами пока не установлено.

На вопрос о том, планируются ли какие-то новые меры в отношении России в связи с инцидентом в Эймсбери, Джавид, по сути, повторил собственное заявление в парламенте, отметив, что пока преждевременно об этом говорить.

Четвертого июля в соседнем с Солсбери городе Эймсбери мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии, по данным полиции, они находились "под воздействием неизвестного вещества". Позднее в Скотленд-Ярде подтвердили, что пострадавшие отравлены тем же веществом под названием "Новичок", что и работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 Скрипалей причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией британского Минобороны Портон-Даун.

Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил в воскресенье, что Москва будет требовать от Великобритании доказательств причастности к отравлению двух человек в Эймсбери.