Трамп: в 2018 году Иран не совершил провокаций против кораблей ВМС США

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в нынешнем году Иран ни разу не совершил провокационных действий в отношении кораблей ВМС США.
"Случаи провокации Ирана в отношении военных кораблей США: в 2015 году — 22, в 2016 году — 36, в 2017 году — 14, в 2018 году — 0", — написал Трамп в Twitter, сославшись на данные ВМС США.
В 2016 году глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел сообщал об увеличении количества провокационных действий по отношению к американским кораблям в Персидском заливе.
Тогда, в частности, четыре военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подошли 23 августа на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец США был вынужден изменить курс.
Iranian Harassment of U.S. Warships:— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.
2015: 22
2016: 36
2017: 14
2018: 0
Source: @USNavy