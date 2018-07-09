В турецком минтрансе назвали причину железнодорожной катастрофы

Сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. 8 июля 2019

Сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. 8 июля 2019

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей, говорится в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи страны.

Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг на северо-западе Турции. Как сообщил заместитель министра здравоохранения страны Эйюп Гюмюш, жертвами железнодорожной аварии стали десять человек, 73 пострадали.

Эвакуация тяжелораненых проводится с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья. Мэрия города Чорлу, куда доставляются раненые, призвала граждан сдавать кровь для помощи пострадавшим в аварии.

"Восьмого июля в 17.00 (совпадает с мск) пассажирский поезд, состоящий из шести вагонов и перевозивший из Узункёпрю в Халкалы 362 пассажиров и шесть членов персонала, потерпел крушение в районе Чорлу, в результате которого сошли с рельсов пять вагонов. Установлено, что причиной аварии стал провал грунта под рельсами в результате сильных ливней", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители Минтранса, МВД, Минздрава Турции, спасательные работы продолжаются.