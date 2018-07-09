Полицейский у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото

Полицейский у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй "шокирована" в связи с кончиной женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, сообщает Sky News.

Ранее полиция сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в госпитале в Солсбери.

"Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", — приводит телеканал слова Мэй.

По данным британского МВД, второй пострадавший, 45-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице, по факту смерти Стерджесс завели дело.