ОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Мужчина, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, остается в критическом состоянии, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс, пострадавшая от отравления, скончалась в окружной больнице Солсбери в воскресенье вечером.

"45-летний мужчина, который также пострадал от контакта с нервно-паралитическим веществом, находится в критическом состоянии в больнице", — говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка 100 следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира, отмечается в сообщении.

Четвертого июля в соседнем с Солсбери городе Эймсбери мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии, по данным полиции, они находились "под воздействием неизвестного вещества". Позднее в Скотленд-Ярде подтвердили, что пострадавшие отравлены тем же веществом под названием "Новичок", что и Сергей и Юлия Скрипали.

Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 Скрипалей причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией британского Минобороны Портон-Даун.