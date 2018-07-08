Отравившаяся в Эймсбери женщина умерла

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Мария Табак. Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.
Как уточнили в полиции, 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона скончалась в больнице вечером, в воскресенье, 8 июля. "Вскрытие состоится позднее", — говорится в сообщении.
Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии в госпитале.
Расследованием происшествия руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка 100 следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира.
Соболезнования в связи с кончиной Стерджесс выразили премьер Британии Тереза Мэй и глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.
Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 Скрипалей причастна Россия. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП произошли рядом с секретной лабораторией британского Минобороны Портон-Даун.