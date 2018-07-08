Отравившаяся в Эймсбери женщина умерла

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Мария Табак. Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.

Как уточнили в полиции, 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона скончалась в больнице вечером, в воскресенье, 8 июля. "Вскрытие состоится позднее", — говорится в сообщении.

Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии в госпитале.

Расследованием происшествия руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка 100 следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира.

Соболезнования в связи с кончиной Стерджесс выразили премьер Британии Тереза Мэй и глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Четвертого июля в соседнем с Солсбери городе Эймсбери мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии, по данным полиции, они находились "под воздействием неизвестного вещества". В Скотленд-Ярде утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом под названием "Новичок", что и работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 Скрипалей причастна Россия. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП произошли рядом с секретной лабораторией британского Минобороны Портон-Даун.