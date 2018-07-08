Четверых детей, спасенных из пещеры в Таиланде, доставили в больницу

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спасатели вывели четырех детей из 12 из пещеры Тхам Луанг в Таиланде, они госпитализированы, сообщил начальник штаба операции Наронгсак Осоттханакон.

Спасенных доставили в больницу города Чианграй. В операции принимают участие 90 дайверов, из них 50 человек — иностранцы. Непосредственно выводом детей были заняты десять иностранных и пять тайских дайверов, в то время как остальные обеспечивали ее, рассказал Осоттханакон.

Начальник штаба операции отметил, что при выводе четырех подростков спасатели использовали практически все запасные баллоны, после чего действия по спасению было решено временно приостановить.

"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", — подчеркнул Осоттханакон.

Запасной вариант

Британское издание The Independent сообщило, что неподалеку от пещер Тхам Луанг двое волонтеров — отец и дочь — испытывают нейлоновую трубу, предназначенную для того, чтобы в случае необходимости опустить ее в затопленную пещеру и надуть, создав безопасный проход диаметром до 70 сантиметров.

"Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", — отметила девушка-волонтер.

Похожий вариант спасения детей в виде надувной трубы с воздушными шлюзами ранее предлагал американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla.

Помимо этого, бизнесмен и изобретатель выдвинул идею использовать трубу для подачи жидкого кислорода от ракеты Falcon в качестве "мини-субмарины", рассчитанной на одного эвакуируемого. "Она достаточно легкая, чтобы ее тащили двое водолазов, и достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие проходы", — написал он.

Запертые в пещере

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. После десятидневных поисков их обнаружили живыми, хотя и ослабевшими от голода, в семикилометровой пещере Тхам Луанг. Там они оказались отрезаны от внешнего мира из-за внезапного наводнения.

Операция по спасению началась утром в воскресенье. Перед ее началом спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и получили их согласие на проведение эвакуации. Также руководство операции распорядилось очистить территорию вблизи пещеры и перенести работавший там пресс-центр в расположенный неподалеку комплекс административных зданий.