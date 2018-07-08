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В США обвинили Россию в стремлении дестабилизировать НАТО

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭмблема НАТО. Архивное фотоЭмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия стремится развернуть Турцию и других союзников США по НАТО в свою сторону, утверждает американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель нашла повод повысить расходы на оборону в НАТО

По ее убеждению, Москсву интересует не только Анкара, но и другие партнеры Соединенных Штатов.

"Они (Россия. — Прим. ред.) пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО", — заявила дипломат в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Хатчисон добавила, что Вашингтон хотел бы видеть Москву своим союзником и торговым партнером. Однако "враждебное влияние" России вынудило Соединенные Штаты ввести санкции, отметила она, не уточнив, на кого и как "повлияла" Москва.

Реакция Госдумы

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова Хатчисон в интервью RT. По его словам, Россия взаимодействует с различными государствами на добровольной основе и при этом учитывает национальные интересы всех стран.

Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
© Flickr / Downing Street
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При этом Москва не предпринимает попыток "разрушить чьи-то союзы" и привлечь кого-либо на свою сторону путем принуждения, отметил депутат.

"Действия США по эскалации напряженности в отношении нашей страны и выстраивание неравноправного взаимодействия со своими союзниками вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, международную обстановку, так и на взаимоотношения с американцами", — подчеркнул он.

Кроме того, Швыткин заявил, что Вашингтон в прямом смысле слова принуждает своих партнеров закупать оружие, уступающее российским аналогам, и лоббирует американский военно-промышленный комплекс. Такие действия настораживают союзников Соединенных Штатов, заключил Швыткин.

Бессильная злоба

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в интервью RT назвал заявление постпреда США политически ангажированным.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По его словам, Турция проявляет самостоятельность, когда отказывается быть "послушной игрушкой в руках США". Эксперт указал на то, что Анкара проводит курс на отстаивание своих национальных интересов, в том числе в вопросах закупок вооружений.

"Речь идет о зенитно-ракетных системах С-400, контракт на поставку которых был недавно подписан Москвой и Анкарой", — пояснил он. Коротченко подчеркнул, что в этом плане НАТО и США как ведущий член альянса оказывают беспрецедентное давление на Турцию с целью заставить президента Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от сделки.

Поскольку турецкая сторона подтверждает свой курс на приверженность контракту с Россией, это, по мнению эксперта, вызывает "озлобление" у Вашингтона и выливается в подобные заявления американского постпреда, которые представляют собой "констатацию бессильной злобы".

"Мы не имеем никакого отношения к тем процессам, которые приводят к уменьшению влияния американцев в Европе и в мире. Таково современное положение дел. США теряют гегемонию. И если им подобное не нравится — это их собственная проблема", — заключил Коротченко.

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